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23:40, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали сроки потери Угледара

Аналитик Deep State Микула: ВСУ потеряют Угледар за несколько дней или недель
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Соучредитель украинского аналитического портала Deep State Руслан Микула назвал сроки потери Угледара в ДНР. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят город в течение нескольких дней или недель, передает «Страна.ua».

Чтобы удерживать населенный пункт дольше, нужно «срезать клешни» на флангах, однако ресурсов для этого нет, пояснил эксперт. Тем не менее командование ВСУ дает бойцам приказы на контрнаступление, высока угроза окружения военнослужащих в Угледаре в отсутствие своевременной команды на отход.

«Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает», — подчеркнул Микула. По данным аналитиков, обе дороги из Угледара уже находятся в серой зоне.

Ранее российский офицер с позывным Витязь рассказал, что обороняющие Угледар подразделения ВСУ находятся в информационном вакууме. По его словам, сдаваться в плен украинцы начали только после того, как Вооруженные силы России начали сбрасывать листовки: «До этого они и не в курсе были, что происходит в километре».

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      Марина Совина
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