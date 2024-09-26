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11:57, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении оборудования электроподстанций

Минэнерго Украины: повреждено оборудование электроподстанций в двух областях

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Киевской и Ивано-Франковской областях повреждено оборудование электроподстанций. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

«Было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей», — сказано в публикации.

Уточняется, что сейчас специалисты устраняют последствия возгорания. По данным ведомства, электроснабжение удалось частично восстановить. Кроме того, возгорание также произошло на подстанции в Днепропетровской области.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в республике уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. Кроме того, по данным Минэнерго, Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей.

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      Кристина Есикова
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