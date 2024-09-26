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12:39, 26 сентября 2024Забота о себе

Названы проявляющиеся на ногах признаки смертельно опасных заболеваний

Фармацевт Уикс: покалывание в стопах указывает на диабет или болезни сердца

Фото: Jan Romero / Unsplash

Состояние стоп может указывать на развитие болезней сердца и диабета, предупредил фармацевт Ноэль Уикс. Проявляющиеся на ногах признаки этих смертельно опасных заболеваний он назвал Daily Express.

По словам Уикса, ноги — маркер состояния сердечно-сосудистой системы. Он пояснил, что в стопах сосредоточено множество мелких кровеносных сосудов, настолько крошечных, что они закупориваются первыми, таким образом посылая сигнал о развитии патологии. В качестве тревожных симптомов Уикс выделил состояния, при которых стопы опухают, болят, постоянно холодные или немеют.

Симптомы диабета более размытые, продолжил эксперт. Чтобы не пропустить их, он посоветовал обращать внимание, если кожа на ногах трескается, покрывается незаживающими волдырями или язвами. Также насторожить должны ощущения жжения, покалывания, боли в пальцах или потеря чувствительности.

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      Екатерина Улитина
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