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11:37, 25 сентября 2024Забота о себе

Врач указал на простой способ профилактики инсульта

Фото: Freepik

Правильное кровообращение в головном мозге необходимо для его здоровья, рассказал невролог, физиотерапевт Андрей Галкин. В комментарии «Ленте.ру» врач указал на простые упражнения для улучшения кровотока и профилактики инсульта.

Врач объяснил, что из-за плохого кровообращения могут развиться дефициты важных элементов и начаться отмирание клеток мозга. В запущенных случаях возможно также кровоизлияние в головной мозг — геморрагический инсульт.

По словам Галкина, распознать плохое мозговое кровообращение можно по регулярным головокружениям, постоянным головным болям, частому потемнению в глазах, потере слуха или речи, непроизвольным и неконтролируемым движениям тела и провалам в памяти. При наличии этих симптомов он рекомендовал как можно скорее обратиться к врачу, так как они могут развиваться и при других патологиях.

При этом, как отметил эксперт, существуют упражнения, которые способны разогнать кровоток и тем самым снизить риск проблем со здоровьем. В частности, он посоветовал массировать точки на границе задней поверхности шеи и волосистой части головы. По его словам, в этой области проходят главные сосуды, питающие мозг. Массаж надо выполнять круговыми движениями, наклоняя голову вперед и назад.

Также, по словам невролога, поможет растягивание кожи от уха вдоль шеи, добавил. «Поверните голову на бок и схватитесь за верхний край уха. Найдите мышцу, проходящую по боковой части шеи и вытяните ее. Двигайтесь вдоль самой мышцы, вытягивая ухо — так вам удастся достигнуть необходимого натяжения», — объяснил Галкин.

Можно наклонять из стороны в сторону шею так, чтобы ухо касалось плеча. Важно создать ощущение сопротивления с помощью размещенной на голове руки: для этого следует давить на нее головой несколько секунд, а затем — расслабиться, подчеркнул врач.

Еще одной полезной для кровообращения техникой невролог назвал проработку задней поверхности шеи. В этом случае нужно выполнять простые наклоны вперед, а чтобы они стали эффективнее, полезно подключить к ним небольшое сопротивление между головой и руками на затылке.

При этом, если при выполнении упражнений появляются головокружения, лучше незамедлительно прекратить разминку и дать себе отдохнуть, посоветовал напоследок Галкин.

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      Вера Владзиевская
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