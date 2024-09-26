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11:00, 26 сентября 2024Экономика

Названы самые популярные в России машины до 3 миллионов рублей

«Авто.ру»: в топ-10 самых популярных машин в РФ большинство оказались китайскими

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В топ-10 самых популярных в России машин дешевле трех миллионов рублей большинство оказались китайскими. Об этом со ссылкой на исследование «Авто.ру» сообщает РИА Новости.

В 2024 году самым популярным стал китайский автомобиль Omoda C5, средняя стоимость которого составляет 2,78 миллиона рублей. На втором и третьем местах — российские Lada Granta и Lada Vesta по цене 1,05 и 1,68 миллиона рублей соответственно. Замкнули пятерку лидеров Haval Jolion стоимостью 2,5 миллиона рублей и Lada Niva Legend (1,06 миллиона рублей).

Также среди десяти самых популярных назвали Changan CS55Plus по цене 2,75 миллиона рублей, Lada Niva Travel за 1,33 миллиона рублей, Haval M6 с ценником в 2,23 миллиона рублей, Omoda S5 стоимостью 2,34 миллиона рублей и Chery Tiggo 7 Pro Max, который можно купить за 2,88 миллиона рублей.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что скромные результаты компании связаны с действиями китайского автопрома, который «в преддверии решения по утильсбору» переманивает покупателей Lada. Однако он выразил надежду, что меры господдержки, направленные на развитие отечественного производства, начнут проявляться на рынке, но с определенным отложенным эффектом.

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