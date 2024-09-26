Обновлен актерский состав фильма по «Острым козырькам»

Звезда «Обмани меня» Тим Рот сыграет в фильме по сериалу «Острые козырьки»

Актер Тим Рот, известный по ролям в сериале «Обмани меня» и фильме «Криминальное чтиво», присоединился к обновленному актерскому составу фильма по «Острым козырькам». Об этом сообщает портал Deadline.

Сюжет полнометражного продолжения культового сериала развернется в годы Второй мировой войны, а в ролях, помимо Рота, сыграют Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Съемки должны начаться до конца 2024 года.

Ранее исполнитель роли Тома Шелби признавался, что готов будет сняться в фильме по сериалу, если ему понравится сценарий. В то же время он напомнил, что принимал участие в проекте много лет подряд, а потому не планирует зацикливаться на «Острых козырьках».