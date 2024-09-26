Военные ОДКБ снова направились в Казахстан

Контингенты стран ОДКБ проведут учения в Казахстане

Контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляются на учения в Казахстан. Об этом сообщает агентство БелТА.

Формирования проведут там учения «Нерушимое братство — 2024» с 26 по 30 сентября. Военные представители Казахстана, России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана отработают проведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Целью учений заявлена беспрепятственная переброска контингентов объединения и развитие качества ОДКБ.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газ. Вскоре это переросло в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о вводе миротворческих сил ОДКБ в республику для подавления протестов.