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12:59, 26 сентября 2024Бывший СССР

Военные ОДКБ снова направились в Казахстан

Контингенты стран ОДКБ проведут учения в Казахстане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляются на учения в Казахстан. Об этом сообщает агентство БелТА.

Формирования проведут там учения «Нерушимое братство — 2024» с 26 по 30 сентября. Военные представители Казахстана, России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана отработают проведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Целью учений заявлена беспрепятственная переброска контингентов объединения и развитие качества ОДКБ.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газ. Вскоре это переросло в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о вводе миротворческих сил ОДКБ в республику для подавления протестов.

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      Сергей Болиев
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