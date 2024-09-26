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18:07, 26 сентября 2024Путешествия

Охранник фестиваля в Европе залез рукой под юбку туристке и надругался над ней

Фото: Felix Hörhager / Getty Images

Охранник известного фестиваля в Европе залез рукой под юбку британской туристке и надругался над ней. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел на одной из площадок Октоберфеста в Германии. 22-летняя девушка приехала на фестиваль вместе с подругой в середине сентября. Во время мероприятия туристка споткнулась, а находившийся рядом охранник помог ей подняться. Затем он засунул руку под юбку ее традиционной немецкой одежды и надругался над ней.

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Пострадавшая немедленно рассказала о случившемся подруге, после чего они вместе обратились в полицию. Правоохранители выследили и арестовали нападавшего на одной из выставочных площадок. Вскоре суд вынесет решение о заключении его под стражу.

Ранее в Испании таксист попытался изнасиловать британскую туристку и бросил ее на парковке полуголой. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на европейском курорте Майорка.

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      Марк Успенский
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