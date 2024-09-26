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20:27, 26 сентября 2024Экономика

Х5 Group отчиталась о социально-экологическом влиянии

Х5 Group показала, как помогает сообществам и планете

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Х5 Group выпустила интерактивный отчет, посвященный социально-экологическому влиянию работы, направленной на достижение национальных целей России.

Цель отчета — на конкретных примерах показать влияние Х5 на сообщества и окружающую среду. В отчете представлено четыре раздела, посвященных каждому из направлений работы, и результаты ключевых проектов — реальные истории, которые меняют мир к лучшему.

«Для Х5 Group эффективная реализация стратегии по устойчивому развитию — одна из приоритетных задач с точки зрения как бизнеса, так и покупателей. Сегодня от крупных компаний ждут эффективного решения социальных и экологических задач. Импакт-отчет рассказывает истории успеха, и демонстрирует положительное влияние Х5 и каждой торговой сети на социальную и окружающую среду через конкретные проекты и их результаты в понятном вовлекающем формате. Это возможность взаимодействия по теме социальной и экологической ответственности в первую очередь с нашими покупателями и еще один инструмент работы с лояльностью и восприятием компании как лидера отрасли в ESG повестке», — комментирует директор по устойчивому развитию Х5 Group Мария Подкопаева.

По ее словам, в будущем планируется, что импакт-отчет станет ежегодным, а в его содержание будут включены другие бизнес-единицы группы и ключевые показатели социально-экологической деятельности Х5.

В начале представлены данные по X5 в целом, а на отдельных страницах — результаты реализации проектов торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Кроме того, в специальном блоке собраны 12 историй, в которых числовые показатели отчета переведены в более наглядный формат.

Например, 70 тысяч тонн пластика, переданных компанией на переработку, — это почти 3 млрд новых пластиковых бутылок объемом 0,5 литра и сохранение такого количества энергии, которое необходимо небольшому жилому дому в год, а 1750 тысяч тонн картона — это 30 миллионов спасенных от вырубки деревьев.

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      Алена Шаповалова
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