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19:36, 26 сентября 2024Культура

P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

Рэпер P.Diddy объявил голодовку в тюрьме, потому что боится быть отравленным

Фото: Yuki Iwamura / Bloomberg / Getty Images

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, отказался от еды в тюрьме, так как боится, что его отравят. Об этом сообщило американское издание News Nation со ссылкой на правозащитника и бывшего заключенного Ларри Левина.

По словам инсайдера, нельзя исключать, что музыканта попытаются устранить те, кто может быть причастен к преступлениям, в которых обвиняют Комбса. Среди статей, которые ему вменяются, торговля людьми и насильственные действия сексуального характера.

«Сотрудники тюрем мало зарабатывают. Если кто-то отравит еду, это спровоцирует у него сердечный приступ, и никто ничего не узнает», — заявил Левин.

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent спродюсирует фильм о преступлениях P.Diddy.

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      Андрей Шеньшаков
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