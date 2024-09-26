P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

Рэпер P.Diddy объявил голодовку в тюрьме, потому что боится быть отравленным

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, отказался от еды в тюрьме, так как боится, что его отравят. Об этом сообщило американское издание News Nation со ссылкой на правозащитника и бывшего заключенного Ларри Левина.

По словам инсайдера, нельзя исключать, что музыканта попытаются устранить те, кто может быть причастен к преступлениям, в которых обвиняют Комбса. Среди статей, которые ему вменяются, торговля людьми и насильственные действия сексуального характера.

«Сотрудники тюрем мало зарабатывают. Если кто-то отравит еду, это спровоцирует у него сердечный приступ, и никто ничего не узнает», — заявил Левин.

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent спродюсирует фильм о преступлениях P.Diddy.