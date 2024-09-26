Пассажирка самолета нашла дыру под своим креслом во время полета и вызвала спор в сети

Пассажирка самолета United Airlines нашла дыру под своим креслом во время полета и вызвала споры между пользователями сети. Пугающим открытием она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Daily Mail.

В публикации путешественница объяснила, что в течение полета ей продувало ноги, поэтому она полезла вниз в поисках причины сквозняка. На кадрах видно, что в стыке между внутренними частями фюзеляжа было узкое отверстие, «заполненное силиконом».

После перелета пассажирка пожаловалась на случившееся в авиакомпанию, но получила лишь предложение выплатить ей 50 долларов (4,6 тысячи рублей) в качестве компенсации. Такую сумму женщина назвала жалкой.

В комментариях некоторые пользователи были раздосадованы состоянием лайнера, а другие заметили, что дыры в самолете быть не может. «Вы не смогли бы дышать, если бы это была дыра», «Если бы в самолете была дыра, у вас бы из ушей пошла кровь», «Очевидно, что это отверстие не выходит наружу. Если бы это было так, салон бы разгерметизировался», — объяснили юзеры.

Ранее пассажирка уличила авиакомпанию Spirit Airlines в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков в соцсетях. Женщина сняла ролик, находясь на борту самолета перед вылетом рейса.