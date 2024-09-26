Передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершилась

Марсолье: передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершена

Официальный представитель Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Арно Марсолье сообщил о завершении процесса передачи российских проектов институтам других государств в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Российской Федерацией.

«Передача проектов, над которыми работали российские институты, институтам из других стран завершена. Мы сделали все возможное, чтобы быть готовыми к 30 ноября», — указал он.

Ранее появилась информация о том, что ЦЕРН, которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), откажет связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Связанные с Россией физики не смогут попасть на территорию ЦЕРН. Также они должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство.