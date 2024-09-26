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13:35, 26 сентября 2024Россия

После слета первокурсников несколько россиян попали в больницу

В Тамбовской области нескольких студентов госпитализировали с кишечной инфекцией

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тамбовской области после слета первокурсников нескольких студентов госпитализировали с кишечной инфекцией, сообщили в прокуратуре российского региона.

По предварительным данным, на базе детского оздоровительного центра «Спутник» в российском регионе в течение трех дней проходила ежегодная Школа студенческого актива «Ты — лидер!» для первокурсников агроуниверситета.

Ранее РЕН ТВ в своем Telegram-канале сообщило о 14 отравившихся россиянах, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести — они попали в больницу.

В прокуратуре также сообщили о нескольких студентах, которые почувствовали себя плохо, в связи с чем в лагерь выезжала скорая помощь. «С признаками кишечной инфекции госпитализированы двое студентов», — уточнили в ведомстве, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Чите школьники массово отравились бесплатным обедом на Вахте памяти. В общей сложности почетный караул состоял из 31 ученика .

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      Елена Торубарова
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