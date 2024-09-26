Посол России рассказал о посредничестве Шольца в конфликте на Украине

Посол Нечаев: предложений от Шольца о посредничестве на Украине не поступало

Никаких предложений от канцлера ФРГ Олафа Шольца о посредничестве в конфликте на Украине не поступало. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РБК.

«Россия действительно слышит слова господина Шольц о каком-то мирном плане, но на бумаге, насколько мне известно, его никто не видел. Если он имеет в виду под мирной инициативой продолжение так называемой мирной конференции в соответствии с планом президента Украины Владимира Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую Россия не согласится», — отметил посол.

По словам Нечаева, для Шольца возникает «непростая дилемма»: как сохранить военную помощь Украине, но при этом «пытаться быть посредником» в урегулировании конфликта.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.