Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 26 сентября 2024Мир

Посол России рассказал о посредничестве Шольца в конфликте на Украине

Посол Нечаев: предложений от Шольца о посредничестве на Украине не поступало

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Никаких предложений от канцлера ФРГ Олафа Шольца о посредничестве в конфликте на Украине не поступало. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РБК.

«Россия действительно слышит слова господина Шольц о каком-то мирном плане, но на бумаге, насколько мне известно, его никто не видел. Если он имеет в виду под мирной инициативой продолжение так называемой мирной конференции в соответствии с планом президента Украины Владимира Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую Россия не согласится», — отметил посол.

По словам Нечаева, для Шольца возникает «непростая дилемма»: как сохранить военную помощь Украине, но при этом «пытаться быть посредником» в урегулировании конфликта.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

      Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

      Боец СВО нашел послание с угрозой на своем автомобиле за день до возвращения в ЛНР

      Вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины оценили

      Боец «Айдара» рассказал о массовом дезертирстве солдат подразделения

      На Украине заявили о повреждении оборудования электроподстанций

      СК оценил предварительный ущерб от действий ВСУ в новых российских регионах

      Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

      Шнуров вдвое снизил цены на корпоративы на фоне развода

      Кандидатов в президенты США заподозрили в нежелании встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше