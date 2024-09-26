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19:01, 26 сентября 2024Путешествия

Пьяный турист встал на стул на балконе отеля, случайно выпал со второго этажа и не выжил

The Sun: турист случайно выпал со второго этажа отеля в Испании и не выжил

Фото: сервис Google Street View

Пьяный британский турист случайно выпал с балкона своего номера на втором этаже отеля в Испании и не выжил. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что несчастный случай произошел в курортном городе Бенидром, где 28-летний Льюис Купер отдыхал с друзьями. В одну из ночей он был на вечеринке и потерял из виду свою компанию. Тогда британец вернулся в гостиницу Perla с новой знакомой. Девушка проводила его до комнаты, а сама ушла в свой номер.

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Через некоторое время она услышала странный шум с улицы — это Купер упал с балкона. Полиция установила, что он встал на стул и свалился. Причины его действий не установлены. Очевидцы реанимировали Льюиса, а медики доставили его в больницу. Несмотря на это, выжить ему не удалось.

Ранее на Кипре турист прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и чудом остался жив. Пострадавший получил серьезную травму головы.

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      Марк Успенский
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