Раскрыто число уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины

В РФ с 2014 года завели более 5300 дел в отношении руководства Украины

С 2014 года в России завели более 5300 уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений и украинских силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Предварительное следствие завершили по 355 из них в отношении 496 обвиняемых. Суд вынес 412 приговоров, 32 из которых — пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в России с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).