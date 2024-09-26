Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 26 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыто число уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины

В РФ с 2014 года завели более 5300 дел в отношении руководства Украины

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

С 2014 года в России завели более 5300 уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений и украинских силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Предварительное следствие завершили по 355 из них в отношении 496 обвиняемых. Суд вынес 412 приговоров, 32 из которых — пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в России с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье рассказало об ударе по расположению иностранных офицеров близ Одессы

      Дудь назвал сходство между Россией и США

      Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября

      Более 8 тысяч россиян признали потерпевшими от действий ВСУ в Курской области

      Преступления нацистов в Адыгее во времена Великой Отечественной войны признали геноцидом

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в откровенном бикини

      Минфин раскрыл будущие расходы на льготную ипотеку

      У Марата Башарова нашли более 600 штрафов за нарушение ПДД

      Стрелков открестился от попыток попасть на СВО

      Россиян призвали отказаться от некоторых популярных продуктов для снижения риска рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше