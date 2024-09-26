Раскрыто поведение знаков зодиака в быту

«Философт»: Девы используют больше всего воды, а Стрельцы чаще общаются с УК

Среди всех знаков зодиака Девы оказались первыми по потреблению воды и электричества, а Стрельцы — по частоте общения с управляющими компаниями (УК). Поведение представителей различных знаков зодиака в быту выяснили эксперты IT-компании «Философт», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали данные из приложения для умных многоквартирных домов «Мажордом», которым пользуются около 40 тысяч россиян. Исследование показало, что на каждую Деву ежегодно уходит в среднем 89 кубометров воды и 2,2 тысячи киловатт электричества. Конкуренцию могут составить Козероги, однако они выигрывают благодаря численности. Представителей этого знака оказалось больше всего среди жителей новостроек. При этом каждый отдельно взятый Козерог потребляет воды и электричества меньше остальных — 74 кубометра и 1,7 тысячи киловатт.

Помимо Стрельцов, особую общительность проявляют Близнецы. Однако если первые часто обращаются в УК, то вторые предпочитают оставаться на связи с соседями в домовых чатах. Водолеи, в свою очередь, любят участвовать в онлайн-голосованиях для жильцов, а Раки чаще других оставляют положительные отзывы на работу застройщиков и УК.

Скорпионы больше остальных проводят времени дома. Их любимые «умные» команды в квартире — закрыть шторы и включить музыку. Львы предпочитают использовать в быту полностью автоматизированные гаджеты, а Тельцы часто наблюдают за территорией ЖК с телефона с помощью камер. Овны нередко оставляют свет на полную яркость на целую ночь, Весы часто разговаривают с голосовым помощником, а Рыбы больше предпочитают гулять, чем сидеть дома.

Ранее аналитики финансовой платформы «Банки.ру» назвали самых частых заемщиков среди знаков зодиака. Ими оказались Козероги и Близнецы.