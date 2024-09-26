Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:05, 26 сентября 2024Культура

Риз Уизерспун объявила о кастинге на свою роль в новой «Блондинке в законе»

Риз Уизерспун запустила кастинг на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о запуске кастинга на роль ее героини в «Блондинке в законе» для съемок в приквеле. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Риз, сериал расскажет о школьных годах главной героини франшизы.

«Мы наконец начинаем кастинги, и мы делаем их открытыми для всех. Это открытый кастинг для молодой Элль Вудс, когда она училась в старшей школе. Не могу дождаться, чтобы наконец увидеть всех», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что новый проект по «Блондинке в законе» выйдет в формате сериала.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

      Ольга Бузова обнажила ягодицы на отдыхе

      Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

      Участника украинского нацбатальона осудили в России

      P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

      Лавров заявил о превращении союза США и Южной Кореи в тройственный блок с Японией

      В Венгрии усомнились в правильности решения Украины бороться с Россией

      Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

      Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше