Риз Уизерспун объявила о кастинге на свою роль в новой «Блондинке в законе»

Риз Уизерспун запустила кастинг на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о запуске кастинга на роль ее героини в «Блондинке в законе» для съемок в приквеле. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Риз, сериал расскажет о школьных годах главной героини франшизы.

«Мы наконец начинаем кастинги, и мы делаем их открытыми для всех. Это открытый кастинг для молодой Элль Вудс, когда она училась в старшей школе. Не могу дождаться, чтобы наконец увидеть всех», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что новый проект по «Блондинке в законе» выйдет в формате сериала.