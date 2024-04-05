«Блондинка в законе» станет сериалом

По фильму «Блондинка в законе» снимут сериал с Риз Уизерспун

По фильму «Блондинка в законе» снимут сериал с американской актрисой и продюсером Риз Уизерспун, которая сыграла Эль Вудс в оригинальной картине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Производством сериала займется Amazon. Сценаристами шоу выступят Джош Шварц и Стефани Сэвидж, которые работали над «Сплетницей». Сюжет нового проекта на данный момент держится в секрете.

В 2019 году Уизерспун заявила в беседе с The Hollywood Reporter, что хотела бы вернуться к роли героини фильма, когда ей будет 40 лет. «Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — сказала она.

Ранее актриса Риз Уизерспун рассказала, что отказалась сниматься в секс-сцене в возрасте 19 лет.