Риз Уизерспун рассказала об отказе сниматься в секс-сцене в 19 лет

Риз Уизерспун рассказала, что отказалась сниматься в придуманной режиссером секс-сцене

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун рассказала, что отказалась сниматься в секс-сцене в возрасте 19 лет. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

Артистка поведала, что во время съемок фильма «Страх» (1996) режиссер картины Джеймс Фоули предложил ей появиться в кадре обнаженной до пояса, но Уизерспун отказалась. По ее словам, такой сцены в сценарии не было.

Несмотря на то что в той секс-сцене снялась дублерша артистки, Уизерспун призналась, что «это было не особенно хорошим опытом».

«Конечно, меня это не травмировало или что-то в этом роде, но это было формирующим фактором. Это заставило меня понять, где мое место в иерархии кинопроизводства. Я думаю, что это еще одна из тех историй, которые заставили меня захотеть стать агентом перемен и кем-то, кто, возможно, мог бы занять лучшую руководящую позицию, чтобы рассказывать истории с женской точки зрения, а не с точки зрения мужчины», — отметила актриса.

Ранее зрители назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале HBO «Кумир».