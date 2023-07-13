Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:59, 13 июля 2023Культура

Риз Уизерспун рассказала об отказе сниматься в секс-сцене в 19 лет

Риз Уизерспун рассказала, что отказалась сниматься в придуманной режиссером секс-сцене

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун рассказала, что отказалась сниматься в секс-сцене в возрасте 19 лет. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

Артистка поведала, что во время съемок фильма «Страх» (1996) режиссер картины Джеймс Фоули предложил ей появиться в кадре обнаженной до пояса, но Уизерспун отказалась. По ее словам, такой сцены в сценарии не было.

Несмотря на то что в той секс-сцене снялась дублерша артистки, Уизерспун призналась, что «это было не особенно хорошим опытом».

«Конечно, меня это не травмировало или что-то в этом роде, но это было формирующим фактором. Это заставило меня понять, где мое место в иерархии кинопроизводства. Я думаю, что это еще одна из тех историй, которые заставили меня захотеть стать агентом перемен и кем-то, кто, возможно, мог бы занять лучшую руководящую позицию, чтобы рассказывать истории с женской точки зрения, а не с точки зрения мужчины», — отметила актриса.

Ранее зрители назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале HBO «Кумир».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского назвали три возможных исхода военных действий

    Страдающую от депрессии женщину спасли от прыжка в Москву-реку

    Махачев уступил Джонсу в голосовании за звание лучшего бойца года

    Найден снижающий уровень сахара цветок

    В Москве почти вдвое подешевел один тип недвижимости

    Россиян обяжут платить новый налог на Бали

    Получены доказательства подготовки ракетного удара по Запорожской АЭС

    Риз Уизерспун рассказала об отказе сниматься в секс-сцене в 19 лет

    Мальчик выпил в жару шесть бутылок воды и попал в больницу с водным отравлением

    Драка у бара в центре Москвы попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости