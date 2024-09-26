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15:33, 26 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об убивающих мозг привычках

Невролог Анастасия Тарасова: алкоголь, переедание и недосып убивают мозг

Фото: Glenn Carstens-Peters / Reuters

Недосып, алкоголь, курение и переедание негативно воздействуют на работу мозга, провоцируя снижение умственных способностей, а порой и смертельно опасные заболевания. Об этом предупредила врач-невролог Анастасия Тарасова в беседе с Life.ru.

Специалистка считает, что наиболее разрушительные для мозга последствия имеют курение и употребление алкоголя. По ее словам, эти привычки воздействуют на мозжечок и лобную долю, которые отвечают за слаженность движений и логическое мышление. Врач подчеркнула, что при регулярном употреблении спиртного и сигарет снижаются мыслительные способности и повышается риск инсульта.

Еще один фактор, который по мнению Тарасовой, постепенно убивает мозг — это неправильное питание. Невролог уточнила, что работа мозга ухудшается из-за нехватки питательных веществ и витаминов. Кроме того, диетические ошибки могут привести к избытку холестерина и сахара в крови. По словам Тарасовой, оба состояния способны провоцировать хронические болезни, негативно воздействующие на мозг.

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Кроме того, для сохранения здоровья мозга невролог призвала высыпаться и заниматься физическими нагрузками. Она пояснила, что ночной отдых позволяет мозгу восстановиться, а спорт насыщает кислородом весь организм, в том числе мозг и таким образом помогает замедлить его старение.

Ранее нутрициолог Ксения Молчанова подсказала способы избавиться от стресса. По ее словам, занятия спортом эффективнее всего снижают тревожность.

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      Екатерина Улитина
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