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16:20, 26 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 26 по 28 сентября

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга, 26 сентября, по субботу, 28 сентября, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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В связи с этим спасатели рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности. В частности, в этот период гражданам строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее стало известно, что цены в некоторых отелях на черноморских курортах России и Абхазии с конца сентября упадут на 50-60 процентов. О резком снижении стоимости отдыха на этих популярных направлениях рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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      Фариза Бацазова
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