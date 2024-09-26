Россияне массово разочаровались в одном типе жилья

Level Group: большинство россиян остались разочарованы покупкой микроквартир

Россияне массово разочаровались покупкой микроквартир — каждый шестой захотел избавиться от этого типа жилья. Такие данные приводят аналитики компании Level Group в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

По данным специалистов, около 15 процентов опрошенных, ранее купивших малогабаритные квартиры, планируют их продать ради увеличения жилплощади. Среди ключевых причин недовольства студиями менее 28 «квадратов» — маленький метраж для жизни с парой (15 процентов случаев) и неудачная планировка (12 процентов). Еще 8 процентов россиян пожаловались, что некомфортно жить на такой площади даже одному человеку.

Кроме того, микроквартиры сложно сдать в аренду — это отметили 15 процентов респондентов. Однако многие остаются удовлетворены своим выбором — 74 процента опрошенных не собираются менять свое жилье на квартиру большей площади. Россияне отмечают, что такой формат им удалось приобрести за меньшую цену, чем «однушку» в той же локации.

Ранее эксперты предположили, что запрет на строительство микроквартир в России приведет к снижению цен на жилье. В будущем, вероятно, компании начнут распродавать однокомнатные квартиры по цене студий, чтобы стабилизировать спрос, допускают эксперты.