Россияне побывали на Бали и описали курорт словами «все просят денег»

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор побывали на Бали и рассказали, чем их разочаровал индонезийский курорт. Своим мнением они поделились в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам авторов, самая неприятная особенность — бесконечные пробки. «Даже дорога с аэропорта до вашего отеля может занять несколько часов», — отметили они. При этом все красивые пляжи и другие достопримечательности находятся в разных частях острова, поэтому долгих переездов там не избежать.

Кроме того, блогеры сочли местные пляжи плохими для купания. «Все просят денег», — описали они, добавив, что бесплатны на берегу только море и песок. За парковку автомобиля или скутера, раздевалку, туалет и душ на Бали приходится платить.

Другая путешественница по возвращении из Индонезии отметила, что уровень жизни в России лучше. По ее словам, зарплаты на Бали примерно такие же, как в Сибири, но местным жителям приходится много тратить на социальные институты.