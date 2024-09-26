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12:10, 26 сентября 2024Россия

Российские школьницы тыкали сверстнице в лицо туалетным ершиком и попали на видео

В Санкт-Петербурге школьницы тыкали в лицо сверстницы туалетным ершиком

В городе Колпино Ленинградской области школьницы тыкали сверстнице в лицо туалетным ершиком. Издевательства над девочкой подростки фиксировали на камеру, видео попалось на глаза одной из родительниц, об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как юная россиянка заперта в кабинке. Другие девочки смеются и не дают подростку выбраться. Одна из обидчиц залезает на унитаз и сверху тычет ершиком в лицо ученицы.

Позже видео с травлей увидела мать одного из одноклассников девочки. По словам женщины, девочку подвергают издевательствам постоянно. Одна из ее обидчиц посещает спортивную секцию. Тренер, ознакомившись с содержанием видео, пообещал серьезно поговорить с подопечной.

Проверкой захотело заняться и руководство школы в Колпино.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки заставили 10-летнего ребенка встать на колени, облили водой и избили его.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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