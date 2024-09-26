Российский школьник избил нового одноклассника и попал под следствие

СК: в Мытищах 14-летний подросток избил нового ученика школы

В Мытищах возбудили дело против 14-летнего подростка, избившего сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2024 года школьник избил нового ученика, причинив ему черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Отмечается, что подросток уже не первый раз нападает на одноклассников. Он провоцирует драки и выманивает деньги.

Возбуждено дело по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, в Татарстане школьник, ученик пятого класса, жестоко избил младшеклассницу и попал на видео.