Ржаному хлебу в России предсказали судьбу пареной репы

Союз мукомольных предприятий: в России упало производство ржаной муки

В России не наблюдается дефицита ржаной муки и ржи, хотя в последние годы их производство падает. Об этом заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Его цитирует «Интерфакс».

Он заметил, что, по прогнозам, в 2024 году в России соберут 1,4 миллиона тонн ржи, что «в общем-то недостаточно». Между тем в начале 1990-х годов речь шла более чем о 16 миллионах тонн. Однако в 2018 году урожай впервые опустился ниже двух миллионов тонн.

Ситуацию объясняют тем, что сельхозпроизводителям невыгодно выращивать рожь. Она дешевле пшеницы и, кроме того, отличается куда менее высокой урожайностью. В связи с этим Свириденко не исключил, что подобно тому, как из рациона жителей России пропала пареная репа, экзотикой станет и такой национальный продукт, как черный хлеб.

Почти ровно год назад Свириденко уже поднимал вопрос о снижении урожаев ржи. По его словам, хлеб из этой муки может стать дорогой редкостью или «псевдореликтом». Иными словами, за бородинский хлеб будут просить куда больше, чем за высококачественные сорта пшеничного хлеба.