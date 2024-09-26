Сальдо: жители Херсона страдают от политики Киева, им очень тяжело

Жители находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсона страдают из-за политики Киева. О трудностях простых граждан рассказал в беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Херсон — это мой родной город. И он страдает от всех действий, которые там сейчас производятся по наводке стран НАТО. (...) Всем тем, кто остался в Херсоне, очень тяжело. Это большей частью люди старшего возраста, которые не смогли уехать и остались в своих домах, несмотря ни на что», — заявил руководитель региона.

Он выразил уверенность, что большинство жителей города надеются вернуться в Россию, несмотря ни на что.

Ранее на Украине выдвинули новые обвинения против Сальдо. По мнению украинской прокуратуры, политик якобы причастен к хищению трех тысяч тонн зерна в Херсонской области.