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17:46, 26 сентября 2024Экономика

Дачный участок Федора Шаляпина не позволили застроить

Дачу Федора Шаляпина в Плесе не дали застроить и вернули государству

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дачный участок великого оперного баса Федора Шаляпина в городе Плес Ивановской области вернулся из частных рук государству. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Приволжский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в муниципальную собственность 26 гектаров земли кадастровой стоимостью более 100 миллионов рублей. В 2006 году участок был передан в аренду Шуйской агропромышленной компании в сельхозцелях. Впоследствии целевое назначение участка изменили с целью постройки базы отдыха и отеля на 70 мест.

По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что сделка была заключена незаконно. Участки в государственной и муниципальной собственности могут распродаваться и передаваться в аренду только по итогам аукциона. В противном случае договор признается противоправным, а сделка ничтожной.

В 2023 году Плес был признан историческим поселением федерального значения, а находящаяся в его пределах дача Шаляпина — региональным объектом культурного наследия. Смена целевого назначения участка с такими регалиями запрещена по закону.

На запрос «Коммерсанта» в Шуйской агропромышленной компании ответили, что не собирались посягать на историческую дачу, а спорный участок располагается в полутора-двух километрах от нее. Там подчеркивают, что об инициативе фирмы по строительству дома отдыха было известно и в градсовете Плеса, и инвестсовете при губернаторе. Сам проект стал бы частью Плесского туристического кластера, который профинансировал Ростуризм. «Но план так и не был реализован, а за пустоту мы заплатили миллионы рублей арендной платы», — негодуют в компании. Предприятие будет добиваться компенсации расходов.

Ранее стало известно о намерении снести дом рок-певицы Янки Дягилевой. Здание было признано объектом культурного наследия в 2022 году, но, несмотря на свой статус, серьезно обветшало.

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      Виктория Клабукова
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