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11:57, 26 сентября 2024Силовые структуры

СК оценил предварительный ущерб от действий ВСУ в новых российских регионах

СК: предварительный ущерб от действий ВСУ в приграничье составил 7,5 млрд рублей

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Предварительный ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье и новых российских регионах составил более 7,5 миллиарда рублей. Такую оценку «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, за 2024 год было проведено более 700 комплексных оценочных экспертиз на указанных территориях и обследовано более трех тысяч зданий, пострадавших от действий ВСУ. Судебно-экспертным центром СК продолжается работа по установлению точного ущерба.

Ранее в ведомстве заявили, что за последние десять лет было возбуждено более 5300 уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины, а также членов радикальных националистических объединений и украинских силовиков.

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      Артем Соколов
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