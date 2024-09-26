Алаудинов заявил, что Зеленский вынужденно капитулирует на фоне успехов России

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Рассуждая о Торецке, Часовом Яре, он отметил, что российские подразделения «очень хорошо двигаются вперед».

«Там противник на нескольких участках оказался в очень тяжелом состоянии. И мы видим, что он потихоньку начинает бросать позиции, отходить, где успевает», — подчеркнул Алаудинов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение о том, что позиция украинского лидера о принуждении России к миру звучит как фатальная ошибка.

Пресс-секретарь президента России уверен, что Зеленский заблуждается, выдвигая подобный тезис.

До этого на Украине назвали условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны.