Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 26 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о вынужденной капитуляции Зеленского

Алаудинов заявил, что Зеленский вынужденно капитулирует на фоне успехов России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Рассуждая о Торецке, Часовом Яре, он отметил, что российские подразделения «очень хорошо двигаются вперед».

«Там противник на нескольких участках оказался в очень тяжелом состоянии. И мы видим, что он потихоньку начинает бросать позиции, отходить, где успевает», — подчеркнул Алаудинов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение о том, что позиция украинского лидера о принуждении России к миру звучит как фатальная ошибка.

Пресс-секретарь президента России уверен, что Зеленский заблуждается, выдвигая подобный тезис.

До этого на Украине назвали условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин накрыл Белоруссию ядерным зонтиком. Россия решила защитить союзника от военных угроз

      В Киеве признали фиаско Зеленского в США

      В Минобороны отчитались о сбитых за ночь в России беспилотниках

      В МИД выразили надежду на разум властей США в вопросе ударов по России

      Соратник Кадырова заявил о вынужденной капитуляции Зеленского

      Россияне признались в покупке одежды в кредит

      Пленный боец ВСУ рассказал о принудительной мобилизации непригодных

      Врач оценил угрозу отравления дихлофосом после обработки квартиры

      Подсчитано число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

      Российский офицер рассказал о положении ВСУ в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше