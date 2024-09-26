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18:15, 26 сентября 2024Мир

Стало известно о соглашении США и ЕС о помощи Украине за счет российских активов

Bloomberg: США и ЕС близки к соглашению о помощи Киеву на $50 млрд из активов РФ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США и Европейский союз (ЕС) близки к соглашению о помощи Украине на 50 миллиардов долларов за счет российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США сообщили европейскому объединению, что внесут 20 миллиардов долларов в масштабный пакет помощи Украине, возглавляемый «Большой семеркой» (G7), если блок изменит свой режим санкций против России.

Кроме того, даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно внесут свой вклад в запланированный пакет помощи, но в меньшем объеме.

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      Семен Александров
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