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10:02, 26 сентября 2024Россия

Стрелков заявил об окончании СВО

Экс-министр обороны ДНР Стрелков: СВО уже давно закончилась
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin/ Business Online / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) уже давно закончилась. Об этом заявил один из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), его слова приводит портал RTVI.

По мнению Стрелкова, на смену СВО пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой со стороны противников Москвы является полное уничтожение России.

«Вопрос заключается только в том, закончится ли это перерастанием конфликта из регионального в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР», — порассуждал Стрелков.

Игорь Стрелков — отставной полковник ФСБ, командир ополченцев, в 2014 году около трех месяцев державший оборону Славянска в ДНР от Вооруженных сил Украины, бывший министр обороны республики. После выхода их зоны боевых действий выступал в роли эксперта по конфликту на востоке Украины и в январе 2024 года был осужден на четыре года колонии за публикации, в которых суд усмотрел призывы к экстремистской деятельности.

ЖЗЛ
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