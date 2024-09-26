В селе Курской области нашли тело военного ВСУ, оставленное в холодильнике

В освобожденном селе Курской области российские силовики нашли в промышленном холодильнике тело военного Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По данным источника, тело нашли во время зачистки населенного пункта в подвале жилого дома. Предположительно, промышленный холодильник был украден из магазина. В нем находился труп украинского военного, который был оставлен бежавшими при отступлении сослуживцами.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела в отношении военных ВСУ, причастных к преступлениям против мирных жителей в Курской области.