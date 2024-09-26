Трамп призвал Байдена пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

Трамп призвал США пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал действующие власти страны предупредить Иран о последствиях угроз в его адрес. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в Северной Каролине, запись которого опубликована на YouTube.

По его словам, если бы он был президентом, то пригрозил бы Ирану «разнести его вдребезги». Политик также допустил причастность Тегерана к совершенным на него покушениям. При этом он уточнил, что «на самом деле не знает».

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений о заговоре Ирана против него. Накануне экс-президент сообщил, что Тегеран якобы создает серьезную угрозу для его жизни. Он также поблагодарил Конгресс за единогласное выделение дополнительного финансирования для его охраны со стороны Секретной службы.