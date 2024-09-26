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18:13, 26 сентября 2024Экономика

ЦБ захотел избавить россиян от алчных кредиторов

Набиуллина: ростовщические микрофинансовые организации должны уйти с рынка

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Микрофинансовые организации (МФО) ростовщического типа, которые наживаются на россиянах, предоставляя им краткосрочные займы под очень высокие проценты, должны уйти с российского рынка. Об этом способе избавить граждан от алчных ростовщиков заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

В регуляторе, в частности, захотели классифицировать несколько видов подобных финорганизаций, чтобы заставить наиболее алчных из них постепенно прекратить свою деятельность в России. Кроме того, уточнила Набиуллина, руководство ЦБ наращивает объем требований к МФО.

Речь идет в том числе о введении пределов по процентным ставкам. Все эти меры должны будут войти в реформу микрофинансового сектора РФ. Практика предоставления гражданам так называемых «коротких» микрозаймов под очень высокие проценты должна прекратиться, это поможет снизить кредитную нагрузку населения, резюмировала она.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал российские власти на законодательном уровне ввести ограничения на одновременные выдачи потребительских кредитов гражданам. Он, в частности, предложил финансовым организациям единовременно одобрять не более двух подобных заявок от клиентов. В противном случае, как уточнил Колунов, различного рода мошеннические компании будут и дальше продолжать пользоваться доверием россиян, обещая им освобождение от долговой кабалы в сжатые сроки, а проблемные заемщики — терять свое имущество.

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