В Госдуме нашли способ снизить закредитованность россиян

Депутат Колунов: число потребкредитов на одного россиянина пора ограничить

На фоне роста закредитованности россиян число потребительских кредитов на одного гражданина предложили ограничить. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова приводит портал «360.ru».

Парламентарий, в частности, призвал ввести в России ограничение на одновременные выдачи подобных кредитов гражданам. Как считает Колунов, при таких обращениях клиентов отечественные банки и микрофинансовые организации (МФО) должны одобрять единовременно не более двух займов. «Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя», — заявил депутат.

Он добавил, что подобную меру необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Такое ограничение, по мнению Колунова, помогло бы снизить кредитную нагрузку граждан. В противном случае финансовые мошенники будут пользоваться доверием россиян, обещая освобождение от долгов, и «вгонять их в еще большую кабалу», посетовал Колунов. «В итоге люди просто теряют свое имущество — попадают или на коллекторов, или на судебных приставов», — резюмировал парламентарий.

Ранее в ЦБ сообщили, что за январь-октябрь 2023 года суммарный объем займов россиян вырос на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. На этом фоне общий показатель закредитованности населения вырос до максимума с 2015 года. В свою очередь, замглавы коллекторского агентства АБК Евгения Уткина заявила, что за прошлый год объем кредитной задолженности граждан составил рекордные 3,3 триллиона рублей. За 12 месяцев показатель увеличился почти на 300 миллиардов.