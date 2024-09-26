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08:36, 26 сентября 2024Россия

В Думе усомнились в версии о причастности украинских дайверов к подрыву «Северных потоков»

Володин не верит в причастность украинских дайверов к подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не верит в версию о том, что к подрыву «Северных потоков» причастны украинские дайверы. Своим сомнением политик поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что расследования Германии, Дании и Швеции за два года не привели к конкретным результатам. «Высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую "проукраинскую группировку" и гражданских дайверов не получится», — написал председатель Госдумы.

По мнению Володина, за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично действующий президент США Джо Байден.

До этого посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал, что подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» разрушил сотрудничество Москвы и Берлина в энергетической сфере.

Он подчеркнул, что немецкие, шведские и датские власти никак не комментируют происшествие и не способствуют продвижению расследования.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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