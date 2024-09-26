В Германии отказались раскрыть детали диверсий на «Северных потоках»

Генпрокуратура ФРГ отказалась предоставить детали взрывов на «Северных потоках»

Генпрокуратура Германии отвечает за расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток», но отказывается предоставлять детали. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ, передает РИА Новости.

«Федеральный генеральный прокурор обладает суверенитетом над ходом расследования. Поэтому вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному прокурору», — приводит агентство слова пресс-секретаря немецкого кабинета министров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы знают о причастности крупных государств к подрыву «Северных потоков».

Также в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы.