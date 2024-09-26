В Кремле заявили о причастности крупных государств к подрыву «Северных потоков»

Песков: спецслужбы РФ знают, что «Северные потоки» подорвали крупные государства

Спецслужбы России знают, что крупные государства причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об это заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что у наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению такого крупного акта саботажа.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. В ведомстве отметили, что случившееся является актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против своих же европейских союзников.