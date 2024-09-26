Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 26 сентября 2024Мир

В Германии признали бесполезность «красивых слов» Зеленского на фоне успехов России

Welt: генерал Катер назвал бесполезными слова Зеленского о принуждении РФ к миру

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Красивые слова президента Украины Владимира Зеленского о принуждении России к миру совершенно бесполезны на фоне успехов Российской армии на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер. Запись его интервью телеканалу Welt доступна на YouTube.

«Военная ситуация на Украине, на мой взгляд, (...) однозначно складывается в пользу России. И никакие красивые слова тут уже не помогут», — подчеркнул офицер.

Катер также назвал нынешнее положение украинской армии настолько тяжелым, что вряд ли оно поспособствует принуждению Москвы к чему бы то ни было.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом сценарии развития событий.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      В Госдуме предложили новую меру для борьбы с коммунальными авариями

      Криптовалютные биржи запустили торги токеном Hamster Kombat

      На популярного российского блогера написали заявление в полицию за угрозу изнасилования

      Популярную рэпершу уличили в измене во время беременности

      Поставки графических процессоров рекордно выросли

      Напавший на полицейского американец раскрыл причину приезда в Россию

      В Германии признали бесполезность «красивых слов» Зеленского на фоне успехов России

      Путин назвал сроки запуска Тихоокеанской железной дороги

      На устроившего дебош на борту самолета российского актера завели уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше