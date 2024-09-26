Welt: генерал Катер назвал бесполезными слова Зеленского о принуждении РФ к миру

Красивые слова президента Украины Владимира Зеленского о принуждении России к миру совершенно бесполезны на фоне успехов Российской армии на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер. Запись его интервью телеканалу Welt доступна на YouTube.

«Военная ситуация на Украине, на мой взгляд, (...) однозначно складывается в пользу России. И никакие красивые слова тут уже не помогут», — подчеркнул офицер.

Катер также назвал нынешнее положение украинской армии настолько тяжелым, что вряд ли оно поспособствует принуждению Москвы к чему бы то ни было.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом сценарии развития событий.