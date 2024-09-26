В Госдуме предложили мотивировать заключенных читать книги

Депутат Даванков предложил сокращать срок заключенным за чтение книг

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил сокращать осужденным срок заключения за прочитанные ими книги. Соответствующий способ мотивации он изложил в письме на имя главы Минюста России Константина Чуйченко, с текстом документа ознакомилось РИА Новости.

«Считаю необходимым закрепить в российском законодательстве право заключенных на снижение срока пребывания в тюрьмах за прочитанные книги, формирующие у заключенных общепринятые моральные ценности и способствующие положительному преобразованию личности заключенного», — написал Даванков.

Согласно инициативе, Минюст России составит список литературы, за прочтение которой осужденному будет сокращаться срок. Депутат предложил изучить целесообразность подобной меры и законодательно закрепить ее.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления.