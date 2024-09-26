В Госдуме предложили новую меру для борьбы с коммунальными авариями

Депутат Кошелев предложил создать реестр для контроля за коммунальными системами

В России необходимо создать единый реестр сетей электроснабжения, чтобы контролировать состояние оборудования, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В разговоре с «Лентой.ру» он сказал, что это поможет сократить количество коммунальных аварий в стране.

За 2023 год на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях произошло более трех тысяч аварий, а в системах водоснабжения — более 32 тысяч аварий Владимир Кошелев депутат Госдумы

«На сегодняшний день отсутствует четкое понимание, где и какие сети находятся, какой их износ, требуется ли им ремонт или еще нет. Такая информация в очень скудном виде есть в муниципальных схемах тепла и водоснабжения. Но данные не актуализируются. Необходимо создать федеральный единый реестр сетей электроснабжения, который отражал бы полную информацию о собственниках, мощность и нагрузку сетей, их протяженность и износ», — предложил депутат.

Также парламентарий считает, что необходимо внедрить возможность корректировать выделяемые мощности.

«Необходимо разработать механизм, позволяющий сетевым и теплогенерирующим компаниям корректировать размер отведенной мощности в соответствии с фактическим потреблением. Это позволит получить дополнительные мощности без строительства новой инженерной инфраструктуры и снизить стоимость техприсоединения в составе себестоимости квадратного метра жилья», — объяснил он.

Ранее были названы российские регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ.