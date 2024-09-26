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21:02, 26 сентября 2024Мир

В Италии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Вице-премьер Италии Сальвини о доктрине РФ: не хочу думать о ядерном оружии

Фото: Vincenzo Nuzzolese / Globallookpress.com

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя обновление ядерной доктрины России, заявил, что не хочет и думать о возможном применении ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца», — сказал он, добавив, что европейские страны надеятся на окончание конфликта в скором времени.

Сальвини подчеркнул, что выступает за развитие атомной энергетики. Он рассказал, что Италия развивает атомную отрасль «для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ».

Кроме того, политик повторил позицию итальянского правительства, которое поддерживает Киев, но выступает против разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории с помощью переданного западными странами оружия.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что не поддерживает снятие ограничений на удары ВСУ по России, несмотря на резолюцию Европарламента, в которой рекомендовалось странам Европейского союза разрешить такие атаки. По словам Таяни, подобные документы не имеют юридической силы.

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      Виктория Кондратьева
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