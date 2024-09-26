В Италии спрогнозировали реакцию Байдена на план Зеленского

Corriere della Sera: Байден скептически отнесется к «плану победы» Зеленского

Президент США Джо Байден отнесется к ключевым пунктам «плана победы» Владимира Зеленского скептически. Соответствующий прогноз сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Утверждается, что план украинского президента содержит пять пунктов, «не представляющих большой новизны», включая «неосуществимое» ускоренное вступление Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Скептицизм Байдена также вызовет разрешение на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России, поскольку президент «сохраняет осторожность» в этом вопросе из-за непредсказуемого ответа Москвы.

«Зеленский может прибегнуть к более общим формулам, таким как "международные военные гарантии", которые, однако, необходимо будет наполнить конкретным содержанием», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что западные высокопоставленные чиновники без энтузиазма отнеслись к «плану победы» Зеленского. В администрации Байдена считают его план переупакованным запросом на новые поставки оружия и снятие запрета на удары дальнобойными ракетами.