Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине осудили Грузию за фотографии военных разрушений

МИД Украины: использование изображений военных разрушений является недопустимым

Фото: Стрингер / РИА Новости

Использование изображений военных разрушений в политической рекламе является недопустимым. Об этом сообщило министерство иностранных дел (МИД) Украины в своем Telegram-канале.

Речь идет об использовании фотографий военных разрушений на Украине. В ведомстве призвали партию власти «Грузинская мечта» воздержаться от использования темы конфликта во внутриполитической борьбе.

В министерстве добавили, что Украина будет и дальше продолжать поддерживать территориальную целостность Грузии, несмотря на действия ее правящей партии.

Ранее «Грузинская мечта» разместила плакаты в Тбилиси, на которых изображены снимки украинских городов во время конфликта и фотографии столицы Грузии с подписью «Я выбрал мир». Это является частью предвыборной кампании партии перед парламентскими выборами в октябре.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

      Ольга Бузова обнажила ягодицы на отдыхе

      Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

      Участника украинского нацбатальона осудили в России

      P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

      Лавров заявил о превращении союза США и Южной Кореи в тройственный блок с Японией

      В Венгрии усомнились в правильности решения Украины бороться с Россией

      Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

      Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше