На Украине осудили Грузию за фотографии военных разрушений

МИД Украины: использование изображений военных разрушений является недопустимым

Использование изображений военных разрушений в политической рекламе является недопустимым. Об этом сообщило министерство иностранных дел (МИД) Украины в своем Telegram-канале.

Речь идет об использовании фотографий военных разрушений на Украине. В ведомстве призвали партию власти «Грузинская мечта» воздержаться от использования темы конфликта во внутриполитической борьбе.

В министерстве добавили, что Украина будет и дальше продолжать поддерживать территориальную целостность Грузии, несмотря на действия ее правящей партии.

Ранее «Грузинская мечта» разместила плакаты в Тбилиси, на которых изображены снимки украинских городов во время конфликта и фотографии столицы Грузии с подписью «Я выбрал мир». Это является частью предвыборной кампании партии перед парламентскими выборами в октябре.