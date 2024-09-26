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08:22, 26 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

Подполковник Марочко: ВС России формируют огневой мешок для ВСУ близ Северска

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Подразделения армии России начали формировать огневой мешок у Северска для находящихся там бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Северска: сейчас уже вырисовывается там огневой мешок. Это в том числе и благодаря тому, что наши военнослужащие имели довольно-таки неплохие успехи в районе Червоной Дибровы — это на севере от Северска», — рассказал эксперт.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России заняли и оборонительные рубежи в Переездном, выбив подразделения ВСУ, что позволяет говорить о полуохвате Северска.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный предрек ожесточенные бои за этот город. По его словам, на данном участке фронта российские беспилотники постоянно находятся в воздухе и выявляют замаскированные позиции украинских солдат.

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      Валентин Карант
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