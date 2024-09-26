В НАТО обратили внимание на отказ России обострять отношения с альянсом

В НАТО не зафиксировали попыток реальной эскалации со стороны России

Руководство НАТО за последние два с половиной года не зафиксировало попыток реальной эскалации со стороны России. Об этом в интервью Defense News заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«За последние два с половиной года много говорилось о том, что могут сделать русские. В целом мы не видим реального увеличения попыток», — обратил внимание офицер на отказ России от обострения отношений с альянсом.

Бауэр рассказал, что НАТО стремится «сдержать» Россию на восточном фланге. «Мы бдительно следим за всеми этими сферами, чтобы они знали, что мы готовы», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. Он напомнил, что согласно документу, страна, атаковавшая НАТО, должна будет столкнуться со всем Североатлантическим альянсом.