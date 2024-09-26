Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 26 сентября 2024Мир

В НАТО обратили внимание на отказ России обострять отношения с альянсом

В НАТО не зафиксировали попыток реальной эскалации со стороны России

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

Руководство НАТО за последние два с половиной года не зафиксировало попыток реальной эскалации со стороны России. Об этом в интервью Defense News заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«За последние два с половиной года много говорилось о том, что могут сделать русские. В целом мы не видим реального увеличения попыток», — обратил внимание офицер на отказ России от обострения отношений с альянсом.

Бауэр рассказал, что НАТО стремится «сдержать» Россию на восточном фланге. «Мы бдительно следим за всеми этими сферами, чтобы они знали, что мы готовы», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. Он напомнил, что согласно документу, страна, атаковавшая НАТО, должна будет столкнуться со всем Североатлантическим альянсом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп США прокомментировал обновление ядерной доктрины России

      Ценам на жилье в России предрекли снижение

      Перспективы глобального спроса на нефть оценили

      Опровергнута молекулярная теория всего

      Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

      СК проверит сотрудников УФСИН после побега рецидивиста-педофила на Сахалине

      Частный дом загорелся после атаки украинского FPV-дрона на российский регион

      Названо дешевое и эффективное средство от сильных засоров

      На Украине заявили о российских ударах по трем энергетическим объектам

      На Западе узнали о планах Зеленского провести выборы на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше