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08:59, 26 сентября 2024Бывший СССР

В районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

«Телеграф»: в районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Телеграф» в Telegram.

На окраине этого населенного пункта располагается военный аэродром.

В августе по этому военному объекту был нанесен ракетный удар. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились первого истребителя F-16, переданного Киеву Вашингтоном.

На следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Пилоту выжить не удалось.

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      Марина Совина
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