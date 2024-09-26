В районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

«Телеграф»: в районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы

В городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Телеграф» в Telegram.

На окраине этого населенного пункта располагается военный аэродром.

В августе по этому военному объекту был нанесен ракетный удар. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились первого истребителя F-16, переданного Киеву Вашингтоном.

На следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Пилоту выжить не удалось.