В России отложили повышение налогов для нефтяников

«Ъ»: изменение правил налогообложения для нефтяников в РФ отложили до 2025 года

Правительство изменило планы по привязке цены Urals к стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы. Повышение налогов для нефтяников отложили до сентября 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее президента просили принять экономически обоснованные правила налогообложения отрасли вместо планов привязать цены к стоимости поставок нефти в Европу, куда она фактически не отгружается из-за западных санкций.

Сейчас для расчета налога на добычу полезных ископаемых и налога на дополнительный доход (НДД, заменяет экспортную пошлину и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку) используют наибольшее значение из North Sea Dated (котировка, которую ценовое агентство Argus рассчитывает на основе цен пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent) минус дифференциал 20 долларов за баррель либо цену Urals в портах России плюс два доллара за баррель расходов на транспортировку до европейских портов. Последнее значение зачастую выше, и оно преимущественно используется для налогообложения отрасли.

Правительство планировало с 1 октября установить порядок расчета стоимости транспортировки нефти по морю до европейских портов вместо фиксированного значения в два доллара за баррель и увеличивать на эту величину стоимость Urals для расчета налогов. Методику предложили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) несмотря на то, что российские компании практически не поставляют сырье в Европу, вместо этого торгуя с Индией и Китаем. В случае принятия методики транспортировки стоимость Urals для налогообложения могла увеличиться примерно на доллар за баррель, что дополнительно принесло бы бюджету около 15 миллиардов рублей в месяц.

Нефтекомпании предлагали установить индикатор цены нефти для налогов, который будет приближен к реальным условиям и направлениям поставок, однако Минфин отказался, ссылаясь на угрозу снижения доходов бюджета.

Выступая на ПМЭФ, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в какой-то момент налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в России придется обнулить, чтобы сохранить высокие объемы добычи. Министерству важно, чтобы параметры налоговых изменений оставляли возможность инвестировать в капиталоемкие отрасли, работающие на длинном цикле, подчеркнул он. По словам Решетникова, на такие отрасли принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.